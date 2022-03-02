У Хмельницькій області мародера покарали ременем (відео)

Українці показали своє ставлення до мародерства.

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну жителі Нетішина (Хмельницька область) упіймали та покарали мародера.

Відповідне відео доступне на telegram-каналі Олега Шарпа.

На кадрах видно, як мешканці Нетішина вирішили провчити мародера. Злочинця прив’язали харчовою плівкою до стовпа, зняли йому штани та відхлестали ременем. В Україні сталося вже кілька подібних випадків, які для мародерів завершувалися однаково – їх з опущеними штанами прив’язували до стовпів. Мародерів ловлять не лише співробітники поліції та територіальної оборони, а й небайдужі громадяни.

"Виховання мародера в Нетішині. Без слів", — повідомляється під відео.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що мародерів у столиці каратимуть за законами воєнного часу. В Охтирці (Сумська область) мер міста прирівняв до мародерства підвищення цін у магазинах, а також погрожував людям, які збираються випивати алкоголь під час війни.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві впіймали російських загарбників, які заявили, що їх обдурили.