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Напад на Україну затвердили у січні: ЗСУ захопили секретні документи російських окупантів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Захоплені секретні документи ворога Новина оновлена 02 березня 2022, 19:25
Захоплені секретні документи ворога

Росія підло планувала напад, маскуючи все під "навчання".

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу, а й секретні документи.

Один із таких документів залишили українській армії підрозділ батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту росії, передає пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook.

Українські захисники серед знайдених документів виявили робочу карту, бойове завдання, таблицю позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління, список особового складу та інші. Виходячи з отриманої інформації стало відомо, що документ про вторгнення в Україну було затверджено ще 18 січня, а сама "операція" мала розпочатися 20 лютого і тривати до 6 березня.

Підрозділ ворога за документами повинен був висадитися в районі населеного пункту Степанівка-1, а потім з іншими частинами армії росії блокувати й взяти місто Мелітополь.

"Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав — не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше — для наших захисників, а друге – для Гааги", – повідомили у пресслужбі ООС.

Раніше повідомлялося, що в Росії готуються запровадити військовий стан.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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