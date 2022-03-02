Міністерство інфраструктури України працює над світовою інфраструктурною ізоляцією росії

Міністерство інфраструктури України направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури. Це найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму.

Про це повідомляє у Facebook Мінінфраструктури України.

Адресатами стали:

Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)

Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)

Міжнародний союз залізниць (UIC)

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

Міністерство транспорту Великобританії

Європейська економічна комісія ООН (UNECE)

Дунайська комісія

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)

Федеральне авіаційне управління США

Міжнародний транспортний форум (ITF)

"Йдеться про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення рф зі складу міжнародних організацій", — йдеться у повідомленні.

Ізоляція країни-агресора вже розпочалася. Для її літаків закритий повітряний простір ЄС, Канади, США, Австралії та ін. Великобританія та Канада закрили порти для суден росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ. Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів. Данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в росію та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з та до рф.

Ці кроки, як зазначають у МІУ, вже стають потужним ударом по економіці окупанта. Але остаточна мета — повна інфраструктурна ізоляція країни-агресора.