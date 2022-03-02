Міністерство інфраструктури України працює над світовою інфраструктурною ізоляцією росії
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Міністерство інфраструктури України направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури. Це найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму.
Про це повідомляє у Facebook Мінінфраструктури України.
Адресатами стали:
- Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)
- Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)
- Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)
- Міжнародний союз залізниць (UIC)
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)
- Міністерство транспорту Великобританії
- Європейська економічна комісія ООН (UNECE)
- Дунайська комісія
- Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)
- Федеральне авіаційне управління США
- Міжнародний транспортний форум (ITF)
"Йдеться про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення рф зі складу міжнародних організацій", — йдеться у повідомленні.
Ізоляція країни-агресора вже розпочалася. Для її літаків закритий повітряний простір ЄС, Канади, США, Австралії та ін. Великобританія та Канада закрили порти для суден росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ. Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів. Данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в росію та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з та до рф.
Ці кроки, як зазначають у МІУ, вже стають потужним ударом по економіці окупанта. Але остаточна мета — повна інфраструктурна ізоляція країни-агресора.
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