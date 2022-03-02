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Російські окупанти деморалізовані, офіцери здаються в полон: свіже зведення Генштабу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російські полонені Новина оновлена 02 березня 2022, 20:30
Російські полонені

Українські захисники тримають оборону на всіх напрямках.

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного російського вторгнення в Україну Генеральний штаб збройних сил України поділився актуальним вечірнім зведенням новин.

Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ у facebook.

На Волині підрозділами Збройних Сил України створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій ворога, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, який намагався висадитися в районі міста Миколаєва.

Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів і офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.

Повітряними Силами ЗС України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

Російські окупаційні війська порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.

За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпилися у місті.

Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.

"Ворог деморалізований і продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці!" — Повідомили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що в ООН ухвалили резолюцію щодо Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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