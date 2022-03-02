Не пускайте на війну дітей: у мережу потрапило нове відео із полоненими росіянами

Шість днів окупанти були на українській землі

Російські війська деморалізовані, вони зазнають колосальних втрат. У Росії вже були змушені визнати частину з них — цифру назвали у 10 разів меншу за приблизну оцінку. Частина окупантів здається в полон — останнє "придбання" захисників України — 22 танкісти.

Відео розмістив у телеграмі радник голови МВС Антон Геращенко. На ньому керівник танкістів розповідає, що зайшли вони в Україну з боку Миропілля (Сумська область – ред) і сталося це шість днів тому.

Він також сказав, що вважає, що путін та уряд їх зрадили і порадив матерям не пускати на війну дітей.

На відео видно, що російські військові голодні та брудні.

Інформація про кількість загиблих з боку Росії після вторгнення починає просочуватися через ЗМІ окупанта — в мережі обурюються матері, які бояться втратити дітей.

Як раніше писав "Телеграф", війська загарбників витісняють у кількох напрямках. Серед них — Горлівка у зоні ООС. Також ЗСУ вдалося захопити секретні документи, згідно з якими план захопити Україну був затверджений ще в січні.