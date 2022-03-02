"Росія громить дитячі садки та пологові будинки": полонений окупант зізнався мамі в злочинах армії путіна (відео)

Черговий "визволитель" зателефонував мамі з полону.

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного російського вторгнення в Україну в мережі з’явилося ще одне відео з полоненим загарбником з Росії.

Відповідне відео на своєму telegram-каналі опублікував народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

На кадрах видно, як загарбник дзвонить на батьківщину мамі та дає їй вказівки про подальші дії. Окупант просить маму звернутися до комітету солдатських матерів. Крім того, російський солдат розповів про злочини армії володимира путіна в Україні — росіяни обстрілюють дитячі садки та пологові будинки.

Нагадаємо, 2 березня в мережі з’явилося відео з 22 полоненими російськими танкістами. Один з окупантів закликав російських матерів не відпускати солдатів в Україну. Крім того, кількох загарбників зловили у Миколаєві. Ще один росіянин розплакався, коли додзвонився до матері. До слова, у Генеральному штабі збройних сил України повідомляють, що у полон масово здаються не лише рядовий склад росіян, а й офіцери.

Раніше повідомлялося, що за голову путіна оголосили солідну винагороду.