Втрати окупантів ростуть: українська армія розгромила ще три літаки, два вертольоти та броньовану техніку росіян

Рахунок жертв серед окупантів йде на тисячі.

Українська армія восьму добу протистоїть російським окупантам і нещадно знищує їх озброєння. Загарбники втрачають десятки одиниць техніки щодня.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ на власній сторінці у Facebook.

Лише протягом минулої доби українські бойові літаки знищили три ворожих літаки, два вертольоти та декілька колон броньованої техніки.

"Екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях", — повідомили наші військовослужбовці.

Додамо, що кілька десятків одиниць військової техніки окупантів за 2 березня вдалося знищити за допомогою безпілотника "Байрактар". Його українські військові застосували проти колони загарбників у Тростянці на Сумщині.

Раніше повідомлялося, що сумарні втрати противника, який пішов війною проти України, є колосальними. Всього за 7 діб росіяни втратили 6000 осіб особового складу, 30 літаків, 31 вертоліт, понад 200 танків, майже 900 броньованих машин та десятки одиниць іншої техніки.