Не робіть цього: українцям підказали, що провокує окупантів на розстріл авто

Маркування транспортного засобу може привернути небажану увагу

Деякі мирні українці намагаються "помітити" свій автомобіль, щоб спокійно вивезти близьких у безпечне місце із зони бойових дій, але деякі мітки можуть привернути небажану увагу окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів відомий український волонтер Роман Донік, повідомляє "Телеграф".

За його словами, деякі українці стали вішати на свої транспортні засоби скотч та стрічки, проте це — військове маркування, яке використовується під час бою та зачистки.

Так, машини з такими мітками російські окупанти можуть сприйняти як авто, що перевозить озброєних людей, і відкрити вогонь. До того ж на блок-постах це маркування не дає жодних переваг.

Донік радить задля забезпечення мінімальної безпеки використовувати звичайні таблички "діти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як росіяни розстріляли в Києві автомобіль із сімейною парою та трьома дітьми, — вижити тоді змогли далеко не всі.

Крім того, днями загинула після розстрілу авто у Київській області лікар-анестезіолог, вона везла свого пораненого племінника.