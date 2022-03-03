Окупанти злякалися сороміцької поразки: Резніков підбив підсумки першого тижня війни в Україні
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Пішов восьмий день з моменту, як на українську землю ступила нога путінського вояки
Україна героїчно тримає оборону проти російських окупантів вже тиждень. Чимало міст зрозуміли, як це — бути на лінії вогню, але не здаються, а, навпаки, лише нарощують оборону та злість до загарбників.
Як саме минули останні сім днів у житті нашої держави, розповів очільник Міноборони Олексій Резніков.
За його словами, ніхто у світі, крім самих українців, не вірив у те, що ми здатні стримувати росію протягом тижня. Цілих 168 годин відділяє нас від звичного мирного життя, хоча і здається, що минула вже вічність.
"Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо, — зізнається міністр, одразу додаючи: — Сьогодні таких — майже 90%".
На його думку, досягнення такого результату стало можливим завдяки постійним подвигам наших військових, бійців територіальної оборони і навіть звичайних цивільних. Усі українці, як один, стали на захист Батьківщини.
Резніков додає, що сьогодні, крім реального, Україна має ще багато фронтів. Це стосується роботи медиків, рятувальників, журналістів, залізничників, комунальників, фінансистів та представників інших професій.
Окремо він підкреслив заслугу очільників регіонів, де наразі відкрита "передова" для боїв.
"Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв — це форпости Європи", — зазначив Олексій Резніков.
Наостанок чиновник зазначив, що українцям слід і дали опиратися російській навалі. Тим більше, що ворог уже боїться своєї поразки. Та все ж наша держава встоїть — попри всі вчинені проти неї злочини.
Нагадаємо, що найгарячішим напрямком у ніч на 3 березня стала Харківщина. Ворог постійно обстрілював як обласний центр, так і окремі його містечки. Одних із найбільших руйнувань усього за кілька годин зазнав Ізюм — тут після першого снаряду окупантів загинуло вісім цивільних осіб.