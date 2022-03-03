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Ще одне українське місто звільнено від російських нацистів: відео

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Бійці ЗСУ відвоювали Бучу Новина оновлена 03 березня 2022, 13:12
Бійці ЗСУ відвоювали Бучу

Над Бучею тепер український прапор.

Іде восьмий день мужнього протистояння українських захисників армії росії, і хлопці з ЗСУ вже можуть похвалитися ще однією перемогою над загарбниками. Після множинних обстрілів та спроб російських військ окупувати місто Буча у Київській області, українські захисники зуміли його відстояти. Тепер над Бучею розвивається прапор України.

У мережі з’явилося відео, де видно, як бійці ЗСУ підіймають блакитно-жовтий прапор над містом.

"Місто Буча, 3 березня 2022 року, підіймаємо прапор над містом" — каже один із солдатів.

Раніше "Телеграф" писав, що ще 2 березня українські прикордонники та підрозділи ЗСУ зуміли відстояти частину адміністративного кордону між Україною та Росією на території Сумської області.

Також третього березня навідники українського ППО на Київщині успішно ліквідували бойовий Су-30, який намагався прорватися до столиці.

Зазначимо, що за попередніми підрахунками у нападі на Україну загинули до 9 тисяч російських солдатів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Буча
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