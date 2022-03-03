Переговори України з росією: названо час та програма-мінімум

Захід відбудеться о 16 годині за київським часом

Після російського вторгнення в Україну делегації України та рф вже збиралися на переговори, однак домовитися про припинення бойових дій не вдалося. Щодо другого раунду переговорів, то дата його проведення вже відома. Це відбудеться у четвер, 3 березня, о 16:00 за київським часом.

Про це повідомив член української делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"За дві години стартуємо. Програма мінімум — гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", — написав Арахамія у Facebook.

Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона готова говорити, але на ультиматуми путіна не піде.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що путін вимагає від України відмовитися від курсу на НАТО, скасувати санкції проти росії за окупований Крим та роззброїти Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західні ЗМІ опублікували матеріали, в яких йдеться про серйозне невдоволення кривавим диктатором путіним результатами воєнної кампанії в Україні.