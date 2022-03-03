Сльози, паніка та довгоочікувана допомога: що діється на забитому біженцями вокзалі Ужгорода (фоторепортаж)

Жителі Закарпаття активно надають допомогу біженцям з регіонів, що обстрілюються

Вже котрий день українці вимушено покидають свої домівки і тікають у західні області країни, щоб урятуватися від агресії росії, яка ще 24 лютого здійснила вторгнення в Україну.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в Ужгороді, куди їдуть багато охочих вибратися за кордон, і зробив репортаж, що зараз там відбувається на вокзалі.

На пероні можна побачити дуже багато людей, при цьому співробітники "Укрзалізниці", підтримуючи всеукраїнський тренд, вивели на табло поїздів "Російський корабель, йди на*уй".

"Укрзалізниця" посилає окупантів за всім відомим напрямком

Серед біженців дуже багато жінок та дітей

Господарі не кидають своїх пушистиків і везуть їх із собою

Деякі люди не можуть стримати емоцій та плачуть прямо на станції.

Для багатьох переїзд видається дуже важким

Але працівники вокзалу заспокоюють новоприбулих, — за їхніми словами, на вокзалі можна отримати їжу, допомогу з пошуком житла та навіть виїздом за кордон.

На вокзалі в Ужгороді можна отримати гарячу їжу

На вокзалі новоприбулим надають усю необхідну допомогу

Як видно з місця подій, на вокзалі дуже багато людей.

Відео з вокзалу Ужгорода 03.03.2022

Варто зауважити, що перед початком масштабних бойових дій була низка тривожних заяв та погроз з боку кривавого диктатора володимира путіна, через що частина українців ще до початку війни виїхала у безпечне місце.

Але багато хто до останнього не хотів вірити, що вторгнення можливе, і коли воно сталося 24 лютого, всі масово почали тікати з Києва, через що утворилися величезні пробки та черги на заправках.

За останніми підрахунками ООН, з початку бойових дій з України виїхало вже близько мільйона людей.