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Сльози, паніка та довгоочікувана допомога: що діється на забитому біженцями вокзалі Ужгорода (фоторепортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Багатьом втеча з рідної домівки дається нелегко Новина оновлена 03 березня 2022, 17:14
Багатьом втеча з рідної домівки дається нелегко

Жителі Закарпаття активно надають допомогу біженцям з регіонів, що обстрілюються

Вже котрий день українці вимушено покидають свої домівки і тікають у західні області країни, щоб урятуватися від агресії росії, яка ще 24 лютого здійснила вторгнення в Україну.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в Ужгороді, куди їдуть багато охочих вибратися за кордон, і зробив репортаж, що зараз там відбувається на вокзалі.

На пероні можна побачити дуже багато людей, при цьому співробітники "Укрзалізниці", підтримуючи всеукраїнський тренд, вивели на табло поїздів "Російський корабель, йди на*уй".

"Укрзалізниця" посилає окупантів за всім відомим напрямком
"Укрзалізниця" посилає окупантів за всім відомим напрямком
Серед біженців дуже багато жінок та дітей
Серед біженців дуже багато жінок та дітей
Господарі не кидають своїх пушистиків і везуть їх із собою
Господарі не кидають своїх пушистиків і везуть їх із собою

Деякі люди не можуть стримати емоцій та плачуть прямо на станції.

Для багатьох переїзд видається дуже важким
Для багатьох переїзд видається дуже важким

Але працівники вокзалу заспокоюють новоприбулих, — за їхніми словами, на вокзалі можна отримати їжу, допомогу з пошуком житла та навіть виїздом за кордон.

На вокзалі в Ужгороді можна отримати гарячу їжу
На вокзалі в Ужгороді можна отримати гарячу їжу
На вокзалі новоприбулим надають усю необхідну допомогу
На вокзалі новоприбулим надають усю необхідну допомогу

Як видно з місця подій, на вокзалі дуже багато людей.

Відео з вокзалу Ужгорода 03.03.2022

Варто зауважити, що перед початком масштабних бойових дій була низка тривожних заяв та погроз з боку кривавого диктатора володимира путіна, через що частина українців ще до початку війни виїхала у безпечне місце.

Але багато хто до останнього не хотів вірити, що вторгнення можливе, і коли воно сталося 24 лютого, всі масово почали тікати з Києва, через що утворилися величезні пробки та черги на заправках.

За останніми підрахунками ООН, з початку бойових дій з України виїхало вже близько мільйона людей.

Теги:
#Біженці #Ужгород #Війна
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