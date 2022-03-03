Сльози, паніка та довгоочікувана допомога: що діється на забитому біженцями вокзалі Ужгорода (фоторепортаж)
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Жителі Закарпаття активно надають допомогу біженцям з регіонів, що обстрілюються
Вже котрий день українці вимушено покидають свої домівки і тікають у західні області країни, щоб урятуватися від агресії росії, яка ще 24 лютого здійснила вторгнення в Україну.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в Ужгороді, куди їдуть багато охочих вибратися за кордон, і зробив репортаж, що зараз там відбувається на вокзалі.
На пероні можна побачити дуже багато людей, при цьому співробітники "Укрзалізниці", підтримуючи всеукраїнський тренд, вивели на табло поїздів "Російський корабель, йди на*уй".
Деякі люди не можуть стримати емоцій та плачуть прямо на станції.
Але працівники вокзалу заспокоюють новоприбулих, — за їхніми словами, на вокзалі можна отримати їжу, допомогу з пошуком житла та навіть виїздом за кордон.
Як видно з місця подій, на вокзалі дуже багато людей.
Варто зауважити, що перед початком масштабних бойових дій була низка тривожних заяв та погроз з боку кривавого диктатора володимира путіна, через що частина українців ще до початку війни виїхала у безпечне місце.
Але багато хто до останнього не хотів вірити, що вторгнення можливе, і коли воно сталося 24 лютого, всі масово почали тікати з Києва, через що утворилися величезні пробки та черги на заправках.
За останніми підрахунками ООН, з початку бойових дій з України виїхало вже близько мільйона людей.
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