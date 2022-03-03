Як російські нацисти бомбять мирних українців: страшні відео
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Російська армія не шкодує ні дітей, ні жінок, ні старих.
Йде вже восьмий день війни, яку оголосив Україні президент Росії — кривавий диктатор володимир путін, і поки російська влада запевняє весь світ, що вони не обстрілюють мирне населення, великі й малі українські міста продовжують зазнавати артилерійського, авіаційного та ракетного обстрілу путінських військ.
За цей час від обстрілу сильно постраждали Київ та Харків, а також багато міст на Сумщині, Київщині, Харківщині, Чернігівщині, у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Рушаться житлові будинки, школи, дитячі садки, знищуються цілі села, гинуть діти та старі.
"Телеграф" зібрав добірку найстрашніших та найцинічніших відеообстрілів українських міст, внаслідок яких постраждало багато мирних жителів України.
Увага: на відео може бути дуже багато ненормативної лексики (18+).
Харків
Київ
Київщина
- Баришівка
- Бровари
- Бородянка
Чернігівщина
Херсон
Сумщина
Житомир
Запоріжжя
Станиця Луганська
Миколаївська область
Ізюм, Харківська область
Зазначимо, що вранці 3 березня росія обстріляла нафтобазу у Чернігові на території держпідприємства "Комбінат Астра".
Нагадаємо, що путінські війська обстріляли місто Ізюм у Харківській області. Багато будинків зруйновано вщент, ще більше — залишилися без вікон, місцевий парк розтрощений вщент.
Крім того, вночі 3 березня під масивним артобстрілом знову потрапив Харків. Наразі центр міста нагадує кадри з постапокаліптичних фільмів, адже майже все зруйновано вщент.
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