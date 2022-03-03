Як російські нацисти бомбять мирних українців: страшні відео

Російська армія не шкодує ні дітей, ні жінок, ні старих.

Йде вже восьмий день війни, яку оголосив Україні президент Росії — кривавий диктатор володимир путін, і поки російська влада запевняє весь світ, що вони не обстрілюють мирне населення, великі й малі українські міста продовжують зазнавати артилерійського, авіаційного та ракетного обстрілу путінських військ.

За цей час від обстрілу сильно постраждали Київ та Харків, а також багато міст на Сумщині, Київщині, Харківщині, Чернігівщині, у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Рушаться житлові будинки, школи, дитячі садки, знищуються цілі села, гинуть діти та старі.

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"Телеграф" зібрав добірку найстрашніших та найцинічніших відеообстрілів українських міст, внаслідок яких постраждало багато мирних жителів України.

Увага: на відео може бути дуже багато ненормативної лексики (18+).

Харків

Київ

Київщина

Баришівка

Бровари

Бородянка

Чернігівщина

Херсон

Сумщина

Житомир

Запоріжжя

Станиця Луганська

Миколаївська область

Ізюм, Харківська область

Зазначимо, що вранці 3 березня росія обстріляла нафтобазу у Чернігові на території держпідприємства "Комбінат Астра".

Нагадаємо, що путінські війська обстріляли місто Ізюм у Харківській області. Багато будинків зруйновано вщент, ще більше — залишилися без вікон, місцевий парк розтрощений вщент.

Крім того, вночі 3 березня під масивним артобстрілом знову потрапив Харків. Наразі центр міста нагадує кадри з постапокаліптичних фільмів, адже майже все зруйновано вщент.