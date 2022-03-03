Загальну мобілізацію оголошено в Україні: що потрібно знати

Українці вже давно почали мобілізуватись самі.

У четвер, 3 березня, на восьмий день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Верховна Рада затвердила указ про мобілізацію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба українського парламенту на своєму офіційному сайті.

Згідно з документом, мобілізація має бути проведена на території всіх регіонів України, крім АР Крим. Мобілізація повинна пройти протягом 90 діб з дня набрання чинності цього указу.

Додамо, що указом передбачено призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань України в обсягах, визначених відповідно до мобілізаційних планів.

Кабміну доручено забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації, а СБУ здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

Зазначимо, Генеральному штабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального терміну мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що першим під мобілізацію потрапляє оперативний резерв — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією з хвиль мобілізації. Другими (за необхідності) — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. У третю чергу призиватимуть мобілізаційний резерв — військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу та не закликалися під час попередніх мобілізаційних кампаній. Далі, за потреби, мобілізація поширюється на громадський резерв.

Нагадаємо, стартував другий раунд переговорів між Україною та Росією.