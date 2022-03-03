Військовополонені Росії повинні викладати відео своїх допитів у своїх акаунтах — експерт

"Навряд чи мама умовного рязанського Вані підписана на нашого Антона Геращенка"

Відеоматеріали допитів полонених російських окупантів мають з'являтися прямо у їх власних профілях у соціальних мережах. Це дозволить більш ефективно протидіяти російській пропаганді та коректно інформувати російську аудиторію.

З таким закликом виступив експерт Сергій Биков у Facebook.

За його словами, потрібно розширювати канали розповсюдження подібних відео, адже пропагандистська машина ворога не дає можливості дізнаватися правду усьому населенню країни.

"Навряд чи мама умовного рязанського Вані підписана на нашого Антона Геращенка чи на Сухопутні війська ЗС України. Аудиторії різні. А російська пропаганда не пустить відео допитів на ТБ. Ефективніше буде примушувати 20-річних окупантів постити у себе в соцмережах відео, як їх допитують", – запропонував Биков.

Він нагадав, що наразі українцям доступні в тому числі і російські соціальні мережі, які до масштабного вторгнення були під забороною.

"Instagram, ВКонтакте, Однокласники — там їхні друзі, батьки та знайомі. Тим більше, що Україна відкрила доступ до російських соцмереж. Давайте користуватися цим", – підкреслив він.

Експерт вважає, що подібні кроки допоможуть "прорвати заслони російської пропаганди" та "зняти