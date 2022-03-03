Зеленський вимагає від Росії репарації: що це таке і коли їх платять

Росіяни вже зацікавилися цими термінами.

Російська армія восьмий день поспіль обстрілює українські міста — під артилерійськими, авіаційними та ракетними обстрілами Харків, Київ, Чернігів та інші.

Тим часом, пропагандистські ЗМІ росії продовжують стверджувати, що їхні солдати по мирному населенню не стріляють.

У щоденному відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав росіян вивчати слово "репарації" та "контрибуції", тому що Росія відновить Україні всю знищену інфраструктуру.

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо росії: вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. У повному обсязі. А загиблих – ми не забудемо", - сказав Зеленський.

Що таке репарації

Репарації (від лат. reparation — відновлення) — у міжнародному праві повне або часткове відшкодування матеріальних збитків, завданих війною.

Виплачується державі-переможцю переможеною країною.

Право на отримання репарації вперше було обґрунтовано у Версальському мирному договорі 1919 р., де зафіксовано відповідальність Німеччини та її союзників за збитки, завдані громадянським населенням країн Антанти внаслідок війни.

Після Другої світової війни (1935-1945 рр.) форми репарації з фашистської Німеччини та її союзників були визначені на Кримській та Потсдамській конференціях (1945 р.). Можуть бути зроблені у формі реституції (відновлення, відкликання; повернення колишніх прав та переваг).

Що таке контрибуції

Контрибуції (лат. contributio — "загальний внесок, громадський збір коштів") — платежі, що накладаються на державу, що програла, на користь держави-переможця. Під час війни оплачується населенням зайнятої території, після закінчення війни — урядом переможеної країни, і може називатися військовою контрибуцією.

Варто зазначити, що росіяни вже почали вивчати терміни "репарації" та "контрибуції" — підтверджено Google Trends.

Терміни "репарації" та "контрибуції" стали одними з найпопулярніших запитів у російськомовній версії Google, свідчать дані Google Trends.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 3 березня дав прес-конференцію іноземним ЗМІ та закликав главу Кремля піти з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.