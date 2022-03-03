Окупанти зазнають непоправних втрат: зведення ЗСУ щодо ситуації в регіонах

Ворожа армія втрачає будь-які надії.

Восьмий день боротьби української армії з російськими окупантами видався дуже складним. Ворожа армія завдавала сильних ударів по Харківській та Сумській областях, однак наші військові вистояли та завдали противнику непоправних втрат.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 четверга, 3 березня.

Ситуація в Україні по областях має такий вигляд:

На Волині військовослужбовці України утримують визначені рубежі.

військовослужбовці України утримують визначені рубежі. У Чернігівській області механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова. На Харківщині ЗСУ ведуть оборонні бої, завдаючи противнику великих втрат.

ЗСУ ведуть оборонні бої, завдаючи противнику великих втрат. У Донецькій та Луганській областях українські військові зірвали плани окупантів та не допустили виходу противника на адміністративні кордони. Важкою наразі є ситуація у Маріуполі, який зазнає серйозних обстрілів. Також відомо, що у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей противник формує частини з резервістів, які потім планує перекидати на Харків. Призовники відмовляються воювати.

українські військові зірвали плани окупантів та не допустили виходу противника на адміністративні кордони. Важкою наразі є ситуація у Маріуполі, який зазнає серйозних обстрілів. Також відомо, що у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей противник формує частини з резервістів, які потім планує перекидати на Харків. Призовники відмовляються воювати. На Херсонщині та Миколаївщині тривають оборонні операції. Наші військові здійснюють прикриття частини морського узбережжя та стримує окупантів поблизу Херсона та Миколаєва.

тривають оборонні операції. Наші військові здійснюють прикриття частини морського узбережжя та стримує окупантів поблизу Херсона та Миколаєва. У Києві військові ЗСУ продовжують відбивати наступ ворога. Окупанти безрезультатно намагаються прорватися у столицю, тому почали завдавати ударів по цивільних будинках у деяких районах.

Також у Генштабі додали, що на білоруському кордоні у лісі помітили 38 окрема десантно-штурмову бригаду збройних сил РБ, однак солдати масово відмовляються наступати на Україну та виконувати роль російських найманців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому не варто боятися армії пособника тероризму олександра лукашенка та що не так з її боєздатністю.

Також ми писали, що Україні за тиждень війни загинуло понад 10 тис. російських солдатів.