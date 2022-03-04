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Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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росія продовжує робити спроби зламати українців
росія продовжує робити спроби зламати українців

Оперативно про головне за 4 березня.

Йде дев’ятий день війни, яку Україні та її народу оголосив кривавий диктатор володимир путін. Наземні війська окупантів зі складностями переміщуються українськими землями та скрізь натикаються на запеклий опір як з боку Збройних сил України, так і з боку простих людей, які не бажають бачити загарбників у своїх будинках. Водночас від безперервних обстрілів продовжують страждати мирні жителі — люди похилого віку, жінки та діти — які день у день зазнають масованого артилерійського вогню та авіаударів у різних містах та селищах нашої країни.

У цій трансляції "Телеграф" продовжує збирати найважливіші новини, що відбулися в Україні 4 березня, а оперативно слідкувати за тим, що відбувається, також можна на нашому каналі в Telegram за цим посиланням.

00:56 За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, противник за 3 березня втратив ще три літаки

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано-вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні ".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і на помсту прасують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни"

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#Україна #Росія #Війна
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