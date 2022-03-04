Росія втратила більшість угруповань та використали майже всі ракети "Калібр"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 138
Багато окупантів полягло у Гостомелі.
Генеральний штаб Збройних Сил України підбив підсумки восьмої доби протистояння російському воєнному вторгненню.
Відповідна публікація з'явилася на Facebook-сторінці оборонного відомства.
Станом на початок доби 4 березня висновки наступні:
- Окупанти зазнають важких втрат й тому стали більш підступними — почали використовувати житлові будинки для розміщення своїх стоянок, а також залучили Білорусь і з її території почали завдавати удари по українських містах.
- Ворог увів на територію України більшу частину своїх резервів — зі 117 укомплектованих та споряджених тактичних груп залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, а морально-психологічний стан цих підрозділів залишає бажати кращого.
- Противник відтягує висадку десанту в районі Одеса – Затока.
- Загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", що призначався для наступальної операції в Україні.
- Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, а втрати особового складу уточнюються.
Нагадаємо, що окупаційні війська в ніч на п'ятницю, 4 березня, розпочали атаку на Запорізьку атомну електростанцію. У Енергодарі, де знаходиться АЕС, роздалися гучні постріли.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-