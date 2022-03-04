Рус

Росія втратила більшість угруповань та використали майже всі ракети "Калібр"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
138
Армія окупантів здає позиції Новина оновлена 04 березня 2022, 01:46
Армія окупантів здає позиції

Багато окупантів полягло у Гостомелі.

Генеральний штаб Збройних Сил України підбив підсумки восьмої доби протистояння російському воєнному вторгненню.

Відповідна публікація з'явилася на Facebook-сторінці оборонного відомства.

Станом на початок доби 4 березня висновки наступні:

  • Окупанти зазнають важких втрат й тому стали більш підступними — почали використовувати житлові будинки для розміщення своїх стоянок, а також залучили Білорусь і з її території почали завдавати удари по українських містах.
  • Ворог увів на територію України більшу частину своїх резервів — зі 117 укомплектованих та споряджених тактичних груп залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, а морально-психологічний стан цих підрозділів залишає бажати кращого.
  • Противник відтягує висадку десанту в районі Одеса – Затока.
  • Загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", що призначався для наступальної операції в Україні.
  • Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, а втрати особового складу уточнюються.

Нагадаємо, що окупаційні війська в ніч на п'ятницю, 4 березня, розпочали атаку на Запорізьку атомну електростанцію. У Енергодарі, де знаходиться АЕС, роздалися гучні постріли.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #Армія РФ #ЗСУ
Енергодар
Україна
Окупанти атакують атомну станцію в Енергодарі: відео бою потрапило до мережі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Енергодар
Окупанти атакують атомну станцію в Енергодарі: відео бою потрапило до мережі
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
В Україні посилили відповідальність за мародерство
За мародерство і диверсії тепер саджатимуть до тюрми довічно
Дата публікації
Категорія
Андрій Білецький
Білецький назвав кадирова "шматком лайна" та пообіцяв коротке життя
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, про що саме хоче говорити з Путіним