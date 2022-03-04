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"Справжні" проблеми російських окупантів: яскраві картинки про нове життя росії

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Багато українців змушені залишати свої будинки, щоб урятуватися від війни
Багато українців змушені залишати свої будинки, щоб урятуватися від війни

Відсутність Apple pay, закрите небо Європи та інші проблеми росіян

Поки російські війська знищують міста та населені пункти України, багато жителів росії обурені нібито несправедливими санкціями щодо них. Їхнє невдоволення викликало порушення звичного побуту та наслідки для звичайного життя росії через рішення путіна вторгнутися в Україну.

Приклади обурень росіян опублікував у телеграм нардеп Олексій Гончаренко. Вони розміщені на тлі руйнувань, які армія росії зробила в нашій країні.

Багато росіян здивовані, зіткнувшись з тим, що світова спільнота та багато компаній не хочуть мати справу з їхньою країною після невмотивованого нападу на Україну та обстрілів ракетами та авіабомбами мирного населення Харкова, Чернігова, Маріуполя, Києва, Охтирки. Багато українських населених пунктів перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

При цьому в самій росії рубль пробиває дно історичного мінімуму за вартістю, а перші трупи солдатів почали прибувати додому. У росії визнали наявність жертв серед солдатів, але їх кількість занижують. За підрахунками української сторони втрати, включаючи незворотні — 9 тисяч осіб контингенту. Для них "Укрзалізниця" вже виділила рефрижератори.

Як раніше писав "Телеграф", армія росії не знає меж агресії. Крім обстрілів міст з дітьми та жінками, вони гатили по Запорізькій атомній електростанції. Там почалася пожежа.

Теги:
#Росія #Війна #Росіяни #Вторгнення
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