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Під Броварами українські бійці знищили два російські танки та чотири БМП (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Російський танк Новина оновлена 04 березня 2022, 08:39
Російський танк

Бронемашину піхоти росіян українські бійці відібрали на свої потреби

Під Броварами українська армія знищила ворожу техніку, якою росіяни обстрілюють мирні міста. Окупанти втратили два танки і чотири БМП. Також українські бійці відібрали одну бронемашину піхоти.

Про це повідомляється на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Фейсбуку.

"Ранок слід починати з перемог. Бійці 72 омбр трохи покришили ворога в селищі Перемога під Броварами. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог засів у селі. Приховує свою техніку в містах та будинках місцевих. Грабувати магазини Боснюється. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом і знає, що на нього чекає така ж доля! Слава Україні!", — йдеться у повідомленні бригади.

Техніка росіян перетворилася на попіл
Техніка росіян перетворилася на попіл

Раніше українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку Росії. Так один з користувачів мережі запропонував після перемоги України "увесь цей металобрухт, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки "Дружби" народів, на згадку про те, що зараз відбувається. З огляду на велику кількість знищеної техніки такі пагорби можна буде розмісити біля багатьох міст і навіть сіл України.

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#Росія #Війна #БМП
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