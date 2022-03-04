Під Броварами українські бійці знищили два російські танки та чотири БМП (фото)

Бронемашину піхоти росіян українські бійці відібрали на свої потреби

Під Броварами українська армія знищила ворожу техніку, якою росіяни обстрілюють мирні міста. Окупанти втратили два танки і чотири БМП. Також українські бійці відібрали одну бронемашину піхоти.

Про це повідомляється на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Фейсбуку.

"Ранок слід починати з перемог. Бійці 72 омбр трохи покришили ворога в селищі Перемога під Броварами. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог засів у селі. Приховує свою техніку в містах та будинках місцевих. Грабувати магазини Боснюється. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом і знає, що на нього чекає така ж доля! Слава Україні!", — йдеться у повідомленні бригади.

Техніка росіян перетворилася на попіл

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Раніше українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку Росії. Так один з користувачів мережі запропонував після перемоги України "увесь цей металобрухт, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки "Дружби" народів, на згадку про те, що зараз відбувається. З огляду на велику кількість знищеної техніки такі пагорби можна буде розмісити біля багатьох міст і навіть сіл України.