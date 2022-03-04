Подоляк назвав один фактор, здатний різко зупинити ескалацію в Україні

Подоляк закликав західних партнерів взяти і на себе відповідальність за завершення війни

Настав час західним партнерам взяти на себе відповідальність за завершення розв’язаної РФ війни в Україні, тільки закрите небо різко зупинить ескалацію.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері.

"Логіка цієї війни — нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за завершення війни", — написав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Зеленський провів переговори з Байденом та Джонсоном через обстріл ЗАЕС. Америка засудила події Росії, а в Лондоні ініціюватимуть засідання Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, що обстріли енергоблоку та будівель на ЗАЕС стали можливими після прориву російських військ в Енергодар увечері 4 березня.

Вважається, що у разі вибуху на станції ударна хвиля і радіація можуть поширитись аж до російського Уралу.