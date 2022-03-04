"У ці дні відбувається перелом ситуації": глава Міноборони виступив зі зверненням

Час перемоги України наближається, наголосив міністр Міноборони.

Українська армія зупинила російських окупантів на більшості напрямків. Цими днями відбувається перелом ситуації.

Про це заявив голова Міноборони Олексій Рєзніков.

"196 годин оборони. Ми даємо відсіч російським окупантам вже другий тиждень. У ці години і дні відбувається злам ситуації. Час зламу вимагає зібраності, особливої концентрації. Наші захисники та захисниці зупинили ворога по більшості напрямків. На деяких Збройних Силах вчинили успішне контрнаступ", — Сказав Резніков. Далі пряма мова.

Залишається складна ситуація на півдні, де ворог останнім часом обстрілював Запорізьку АЕС. Але бойовий дух людей у козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку.

Непереборною фортецею стоїть Харків. Вся Україна з болем дивиться на обстріл. Але тепер вся Європа знає, що Харків – не лише інтелектуальний та промисловий центр, а й горде місто відважних громадян.

Б’ються Сумщина та Чернігівщина. Вони рятують Київ від облоги. Поки що управління країною та армією не порушено – у ворога жодних шансів.

На сході та півдні – скрізь – український народ дає відсіч ворогові та наближає перемогу.

За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. убитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.

До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК.

Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди "повернуться" ворогу.

Ми також несемо втрати. Війна – це велике горе. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти…

Є втрати серед наших воїнів. Вони б’ються як кіборги, але у грудях — живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя.

Люди – найцінніше для нас. Це відрізняє Україну від Росії. Я дуже сподіваюсь, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів.

За ці дні було прийнято багато складних рішень. Нам доводилося маневрувати, щоб зберегти армію. Але усю нашу землю ми повернемо.

Ми з болем дивимось на зруйновані будівлі після російських обстрілів. Ми усе відбудуємо.

Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний.

Головне зараз – встояти.

Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки.

Але хочу сказати усім. Українці – ви неймовірні!

Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається.

Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти.

Вся Україна успішно перебудовується для життя в умовах оборони. Допомога надходить у промислових обсягах, ця робота вже налагоджена.

Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 4 березня окупанти намагалися взяти штурмом Запорізьку АЕС (Енергодар), через що на її території сталася пожежа. На щастя, пожежу на Запорізькій АЕС вдалося ліквідувати, хоча спочатку працівників ДСНС на станцію вороги не пускали.