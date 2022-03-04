"Зупиніть ядерного маньяка": голова Верховної Ради звернувся до урядів Європи та миру

Стефанчук зазначив, що росію треба негайно зупинити.

Російські окупаційні війська проникли в Енергодар, де розпочали атаку на Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого на АЕС почалася пожежа. Оскільки обстріл Запорізької електростанції може перерости в масштабну техногенну катастрофу, що буде гірше за ЧАЕС, українська влада звернулася до урядів Європи та миру з проханнями допомогти запобігти лиху.

З відеозверненням виступив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Політик закликав Європу і світ якнайшвидше запровадити безпілотну зону над українською територією, щоб захистити і Україну, і світ загалом, адже можлива аварія на Запорізькій АЕС може бути в рази потужнішою і небезпечнішою за Чорнобильську катастрофу.

"Зупиніть ядерного маньяка" — закликав країни Стефанчук, зазначивши, що армія росії свідомо обстрілює АЕС, щоб викликати катастрофу загальносвітового масштабу.

Як повідомлялося, окупаційні війська підійшли до Енергодару 2 березня, тоді місцеві жителі перекрили дорогу і змусили росіян відступити.

Проте 3 березня ворожі війська знову повернулися і, схоже, на штурм. За повідомленнями Орлова колона близько 100 одиниць техніки спробувала прорватися в місто, а на блокпості спалахнула серйозна пожежа. На щастя, пожежу на Запорізькій АЕС вдалося ліквідувати і життям українців нічого не загрожує. Також, згідно з даними спостережних систем, радіаційний фон в Україні та Запорізькій області знаходиться в межах норми.