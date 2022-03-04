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У НАТО зробили заяву щодо ситуації із Запорізькою АЕС

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Запорізька АЕС Новина оновлена 04 березня 2022, 11:44
Запорізька АЕС

Члени НАТО вважають за необхідність термінового завершення війни в Україні.

На ситуацію в Енергодарі, де російські окупаційні війська розпочали атаку на Запорізьку атомну електростанцію, відреагували представники НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на зустрічі глав МЗС обговорюватиметься і питання штурму АЕС.

Столтенберг зазначив, що НАТО вважає, що бої довкола запорізької АЕС є підтвердженням необхідності термінового завершення бойових дій в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційні війська підійшли до Енергодару 2 березня, тоді місцеві жителі перекрили дорогу та змусили росіян відступити.

Проте 3 березня ворожі війська знову повернулися і, схоже, на штурм. За повідомленнями Орлова колона близько 100 одиниць техніки спробувала прорватися в місто, а на блокпості спалахнула серйозна пожежа. На щастя, пожежу на Запорізькій АЕС вдалося ліквідувати і життям українців нічого не загрожує. Також, згідно з даними спостережних систем, радіаційний фон в Україні та Запорізькій області знаходиться в межах норми.

Вважається, що у разі вибуху на станції ударна хвиля і радіація можуть поширитись аж до російського Уралу.

Теги:
#НАТО #Росія #Запорізька АЕС #Війна #Йенс Столтенберг #Столтенберг
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