Арестович про ситуацію на фронті 4 березня: стриманий оптимізм

По силі ворожих військ було завдано кілька ударів, які зупинили пересування окупантів.

Ситуація в Україні залишається контрольованою.Ворог учора після полонення запасів почав рухатися в окремих напрямках. Найбільшого успіху він досяг у місті Енергодар, частково встановив контроль над Запорізькою АЕС.

Про це на щоденному брифінгу повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Противнику вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Наші війська його там зупинили, зараз іде бій. Усі спроби противники просунуться до Миколаєва були відбиті.

Міста Харків та Охтирка зазнають руйнівних ударів супротивника. Про ситуацію тут знають на міжнародному рівні. Оборона тримається, противник зазнає втрат і перенаправляє туди додаткові резерви, які міг би використати на Київщині.

Місто Чернігів витримало авіаційний удар. Маріуполь частково у осаді. Ситуація в Україні залишається контрольованою. Керівництво країни, ЗСУ вживає всіх заходів для того, щоб зупинити ворога. Зберігаємо стриманий оптимізм щодо подальших перспектив розвитку настання ворога", — сказав Арестович.

Нагадаємо, Подоляк закликав західних партнерів взяти на себе відповідальність за завершення війни.