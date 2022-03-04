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Що робити, якщо через бойові дії немає води: рекомендації

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що робити, якщо немає води Новина оновлена 04 березня 2022, 14:34
Що робити, якщо немає води

МОЗ опублікувало рекомендації, які можуть врятувати життя

росія розгорнула терористичні дії проти України. Дії окупантів жорстокі та непередбачувані, тому "Телеграф" продовжує публікувати інструкції, які можуть урятувати життя.

МОЗ України опублікувало інформацію, що робити за неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання у населених пунктах.

Що робити, якщо через бойові дії немає води

  • Потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності, фасовану бутильовану воду та воду в ємностях для індивідуального користування.
  • Зберігати питну воду потрібно у закритих ємностях. При цьому обов'язково позначити бірками з позначеннями "Вода знезаражена для пиття", "Вода для технічних потреб", "Вода для господарських потреб". Як правило, роблять 2-3-добовий запас.

Зверніть увагу, що воду з відкритих водойм потрібно використовувати тільки для технічних цілей.

  • Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип'ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її у чистій і добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

Також нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб:

  • 112 — Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
  • 101 — Пожежна служба
  • 102 — Поліція
  • 103 — Швидка медична допомога
  • 104 — Аварійна служба газової мережі
  • 0 800 501 482 — телефон довіри СБУ

Вже дев’ятий день Україна захищається від повномасштабного наступу росії. Після того як вранці 24 лютого президент росії путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" з "захисту" Донбасу, почалися обстріли міст України.

Раніше "Телеграф" писав, що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню. Це допоможе кожному не нашкодити собі, а також урятувати собі життя. Що робити при обстрілах: мінометних та стрілецьких – ми вже писали раніше.

Теги:
#Вода #МОЗ #Водопостачання
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