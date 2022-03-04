"Створено робочу групу": Подоляк повідомив про реальний результат переговорів

Михайло Подоляк зазначає, що переговори між Україною та Росії будуть йти важко.

Члени української делегації, які проводили переговори з росією, Давид Арахамія та Михайло Подоляк прокоментували підсумки спілкування з російською стороною. Радник голови ОП повідомив, що переговори з росії будуть складними і затягнутими, адже позиція України дуже жорстка. У той же час вдалося домовитися про створення робочої групи, яка займеться питаннями гуманітарних коридорів.

Про це Подоляк розповів під час брифінгу у Львові 4 березня.

"Позиція Росії жорстка, але й позиція України теж жорстка", — зазначив радник глави Офісу Президента, додавши, що попри це, переговори триватимуть.

Також Подоляк назвав три головні складові переговорів з боку української делегації:

Позиції України посилено західними партнерами; Президент України Володимир Зеленський не піде на поступки, які можуть принизити боротьбу українців за територіальну цілісність та свободу; Делегація у складі Подоляка, Резникова та Арахамії ясно розуміють психологічний стан і цілі російської сторони.

Крім цього, Михайло Подоляк зазначив, що було створено умовну робочу групу, до якої увійшли представники України та росії, з посередником у вигляді Червоного хреста, щоб мати "вже протягом дня" чітке уявлення про зелений коридор.

"Ми працюватимемо над тим, що потрібно давати коридор, і ми це робитимемо навіть якщо вони створюватимуть нам проблеми" — додав радник голови ОП.

Додамо, що на порядку денному другого раунду переговорів України з російською стороною стояло питання негайного припинення вогню, перемир’я та створення гуманітарних коридорів. Домовленостей вдалося досягти лише за останнім пунктом.

Нагадаємо, що путін вимагає від України відмовитись від курсу на НАТО, скасувати санкції проти росії за окупований Крим та роззброїти Україну.