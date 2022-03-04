"В хід ідуть усі засоби!": у ЗСУ розповіли українцям, як знищувати окупантів
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Генштаб ЗСУ закликає українців до тотального народного спротиву
Генеральний штаб Збройних сил України, в якому раніше розповіли про те, що армія росії вичерпала основну частину своїх військ, заявив, що українцям саме зараз час чинити тотальний народний опір.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у Facebook.
Зазначається, що частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником, тому українцям саме зараз час чинити тотальний народний опір.
Що являє собою тотальний народний опір:
Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.
- Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.
- Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню.
- Навіть прості засоби на кшталт повалених дерев, дозволять спалити та знищити колону і взяти полонених.
- Перекриваємо тилове постачання — завершимо війну за лічені дні.
"Тотальне об’єднання — тотальне повстання — тотальна блокада. В хід ідуть усі засоби! Увага, це стосується тільки територій, де знаходиться ворог", — пояснюють у ЗСУ.
Додамо, що російська армія на дев’ятий день війни в Україні вичерпала основну частину своїх оперативних резервів, почалося перекидання додаткових сил із Південного та Східного військових округів.