"В хід ідуть усі засоби!": у ЗСУ розповіли українцям, як знищувати окупантів

Генштаб ЗСУ закликає українців до тотального народного спротиву

Генеральний штаб Збройних сил України, в якому раніше розповіли про те, що армія росії вичерпала основну частину своїх військ, заявив, що українцям саме зараз час чинити тотальний народний опір.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у Facebook.

Зазначається, що частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником, тому українцям саме зараз час чинити тотальний народний опір.

Що являє собою тотальний народний опір:

Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.

Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.

Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню.

Навіть прості засоби на кшталт повалених дерев, дозволять спалити та знищити колону і взяти полонених.

Перекриваємо тилове постачання — завершимо війну за лічені дні.

"Тотальне об’єднання — тотальне повстання — тотальна блокада. В хід ідуть усі засоби! Увага, це стосується тільки територій, де знаходиться ворог", — пояснюють у ЗСУ.

Додамо, що російська армія на дев’ятий день війни в Україні вичерпала основну частину своїх оперативних резервів, почалося перекидання додаткових сил із Південного та Східного військових округів.