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Зеленський відповів на чутки про втечу з Києва

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 04 березня 2022, 23:46
Володимир Зеленський

Глава держави продовжує виконувати свої обов’язки.

У п’ятницю, 4 березня, на 9-й день російського вторгнення в Україну в Росії запустили "фейк" про втечу президента Володимира Зеленського до Польщі. Сам глава держави спростував ці чутки.

Відповідний пост Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зеленський розповів, що знаходиться у Києві у своєму офісі, де також працює голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Доброго вечора. Кожні 2 дні з’являється інформація, що я кудись втік. Дивіться я на місці, Андрій Борисович тут. Ніхто нікуди не втік. Любимо побігати, проте зараз немає часу на різні кардіотренування, тому працюємо. Слава Україні!, — сказав Зеленський.

"Я у Києві, на робочому місці працюю. Ніхто нікуди не втік", — написав Зеленський під відео.

Нагадаємо, 4 березня президент України виступив перед європейцями та закликав жителів Європи допомогти Україні у боротьбі з "темрявою". Крім того, у п’ятницю Зеленський у своєму традиційному щоденному зверненні до нації дорікнув країнам НАТО, які бояться закрити повітряний простір над Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
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