Не вбивайте, бо знадобиться: що робити, якщо окупант хоче здатися у полон (інфографіка)

Полонені російські військові знадобляться для обміну.

Російських окупантів сотнями відловлюють в Україні наші військовослужбовці, а деякі представники армії рф взагалі здаються самі. Якщо ви побачили загарбника, який прагне здатися у полон, то варто пам'ятати декілька важливих правил.

Для цього Міністерство оборони України опублікувало спеціальну інфографіку.

Так, якщо ви побачили голодного росіянина, який готовий здатися, у першу чергу скажіть йому кинути зброю, потім підняти руки дороги й лягти на землю.

Якщо окупант виконає ці дії, обшукайте його повністю і впевніться, що при ньому немає ще якоїсь зброї.

Конвоювати окупантів треба на відстані 2 метри й передати його в місцеву сільраду до старості. Або до офісу місцевої ОТГ.

Якщо офіс ОТГ знаходиться далеко від Вас або це не безпечно, то покличте на допомогу та обов'язково наберіть на номер гарячої лінії по збірному пункту полонених Міністерства оборони.

Телефон Гарячої лінії з приймання полонених російських окупантів: +380894201863

Інструкція для цивільних громадян

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в полон до українських військових потрапив двічі зрадник України, який брав участь у захопленні Криму у 2014 році. А один із полонених російських військових звернувся до близьких людей, розповівши справжню правду про війну в Україні.