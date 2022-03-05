Десятки літаків та 10 тисяч загиблих солдатів: які втрати понесла росія за 9 днів війни проти України

Українські воїни героїчно дають відсіч ворогу.

Українська протиповітряна оборона за дев'ять днів з початку російського воєнного вторгнення знищила щонайменше 39 літаків та 40 вертольотів окупантів.

Про це у п'ятницю, 5 березня, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Лише за сьогодні, українські авіатори знищили три ворожих "грачі" — штурмовики Су-25, два з яких завдавали ударів по Чернігівщині, а один — біля Волновахи. Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських окупаційних військ.

Всього за 9 днів нашим Повітряним Силам вдалося ліквідувати 39 російських літаків та 40 вертольотів загарбників.

"Окупанти б’ють з артилерії по найбільшій атомній станції Європи, Україна просить НАТО закрити повітря, українське суспільство дедалі більше консолідується у боротьбі з рашистами, а воїни героїчно дають відсіч ворогу, мінусуючи орду пачками. Таким запам’ятався дев’ятий день неоголошеної війни!, — резюмували у відомстві.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала свіже зведення втрат окупантів за 9 днів — загинули 9 166 військових, ліквідовано 251 танк, розбито 939 ББМ та десятки одиниць іншої військової техніки армії рф.

Втрати російських окупантів за 9 днів війни в Україні

Нагадаємо, російська влада неохоче повідомляє своїм громадянам про втрати в Україні, однак перші проблиски все ж були. Зокрема, російський сенатор Людмила Нарусова заявила, що в одній з рот російських "строковиків", яких відправили на війну в Україну, вижило тільки 4 солдати зі 100.

Раніше повідомлялося, що росія вже використала 95% бойових груп, розташованих біля кордонів з Україною.