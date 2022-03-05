Намагаються передати плани атаки, але заважає гімн України: перехоплено розмови окупантів по спецзв’язку

Окупанти по спецзв’язку слухають гімн України.

Україна продовжує відбивати атаки агресора та веде війну на всіх фронтах, у тому числі й на технологічному.

Глава групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв опублікував запис розмови окупантів зі спецзв’язку, в яку вклинилися наші фахівці.

На записі чітко чути, що на фоні переговорів окупантів грає гімн України та лунають вигуки "Слава Україні". В самій розмові російські загарбники скаржаться один одному, що гімн і раніше звучав в ефірі, але не так голосно: "Ти концерт залишаєш? Так-так. Добре, добре, а я ще послухаю".

"Війна слів, пісень та бомб: російські офіцери щосили намагаються передати плани атаки по короткохвильовому радіо, тоді як Україна глушить їх… своїм національним гімном. Мурашки", – підписав відео Христо Грозєв.

Нагадаємо, раніше російські телеканали почали показувати уривки з відео із затриманими в Україні росіянами, які десятий день атакують українські міста.

Також повідомлялося, що кібервійськам вдалося зламати сайт кремля, і тепер вся інформація — телефони від топ-чиновників до їхніх журналістів — опинилися у вільному доступі.