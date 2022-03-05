Кожен дев’ятий уже брухт: скільки повітряної техніки росіян збили в Україні

З кожним новим днем війни кількість російських втрат лише зростає.

Ось уже десять днів українські защитники протистоять російським окупантам, захищаючи Україну від кривавого диктатора володимира путіна та його армії. На жаль, українська сторона теж зазнає втрат, але кількість збитих російських солдатів та знищеної російської техніки в рази більша.

Про це у суботу, 5 березня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуку.

Тільки за 4 березня загарбники втратили три штурмовики Су-25, два з яких були збиті на Чернігівщині, а один – під Волновахою. Крім того, у свій останній політ за 4 березня вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ.

Таким чином, за дев’ять днів війни українська ППО знищила як мінімум 39 російських літаків та 40 вертольотів! Варто зазначити, що до вторгнення в Україну авіація російської армії, зосереджена навколо українських кордонів, налічувала близько семисот одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків та понад 250 вертольотів!

Раніше українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку росії. Так один із користувачів мережі запропонував після перемоги України "увесь цей металолом, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки "Дружби" народів, на згадку, що зараз відбувається.

Також повідомлялося, що росія вже використала 95% бойових груп, розташованих біля кордонів з Україною.