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"Був опер і нема тепер": в Україні ліквідували окупанта-росгвардійця (фото)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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росія навіть поліцейським наказує воювати Новина оновлена 05 березня 2022, 08:43
росія навіть поліцейським наказує воювати

Росіяни відправляють воювати усіх підряд.

Україна вже десятий день чинить опір російським окупантам у всіх напрямках. Військове керівництво росії відправляє воювати в Україну будь-кого: призовників, терміновиків і навіть поліцейських.

Про це свідчать знайдені документи загарбників, які загинули чи здалися в полон.

72-а ОМБр імені Чорних запорожців у Facebook опублікувала фото посвідчення російського поліцейського, якого відправили "звільняти" Україну.

ЗСУ ліквідували старшого лейтенанта поліції та оперуповноваженого росії Сергія Олександровича Селіфонова.

"Був собі поліцейський на росії і нема тепер. Зате є черговий доказ, що воювати проти нас відправляють кого завгодно. Навіт звичайних оперів, які й автомат тримати не вміють", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, супротивник зазнає величезних втрат особового складу — за дев’ять днів війни росія втратила понад 9 тисяч солдатів.

Крім того, росія вже використала 95% бойових груп, які розташовані біля кордонів з Україною.

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#Росія #ЗСУ
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