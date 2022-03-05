"Був опер і нема тепер": в Україні ліквідували окупанта-росгвардійця (фото)
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Росіяни відправляють воювати усіх підряд.
Україна вже десятий день чинить опір російським окупантам у всіх напрямках. Військове керівництво росії відправляє воювати в Україну будь-кого: призовників, терміновиків і навіть поліцейських.
Про це свідчать знайдені документи загарбників, які загинули чи здалися в полон.
72-а ОМБр імені Чорних запорожців у Facebook опублікувала фото посвідчення російського поліцейського, якого відправили "звільняти" Україну.
ЗСУ ліквідували старшого лейтенанта поліції та оперуповноваженого росії Сергія Олександровича Селіфонова.
"Був собі поліцейський на росії і нема тепер. Зате є черговий доказ, що воювати проти нас відправляють кого завгодно. Навіт звичайних оперів, які й автомат тримати не вміють", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, супротивник зазнає величезних втрат особового складу — за дев’ять днів війни росія втратила понад 9 тисяч солдатів.
Крім того, росія вже використала 95% бойових груп, які розташовані біля кордонів з Україною.
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