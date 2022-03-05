Моральний і бойовий стан окупантів нижче нуля — Резніков

Російський солдат не отримає української землі (хіба що на два метри вглиб)

Україна вже десятий день протистоїть натиску російських фашистських військ. Однак попри те, що на окремих напрямках ворогу вдалося зовсім трохи просунутися, під контролем окупантів немає майже нічого.

Якою є нині ситуація в Україні та окремих регіонах, на своїй Facebook-сторінці розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За словами чиновника, наразі найбільших ударів по містах наразі наносить ворожа авіація. Міста і села обстрілюються з літаків та іншої бойової техніки, використовуються крилаті ракеті тощо. Часто під обстріли потрапляють не лише житлові квартали, а й об'єкти критичної інфраструктури по типу електростанцій.

"Вєлікая" армія показала справжнє нутро — терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення — на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення, — заявив Олексій Резніков. — Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житловим кварталам, школам, садочкам й лікарням, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали із тисячами жінок і дітей, що евакуюються, — це тактика переляканих шакалів".

Також очільник Міноборони додав, що наразі українська влада інтенсивно працює над гуманітарними "зеленими" коридорами, а також встановленням режиму тиші бодай у кількох найгарячіших напрямках фронту.

Конкретика щодо регіонів

Найбільша увага загарбників продовжує приділятися столиці. Також атакуються приближені до Києва міста й села, аби зменшити загальний спротив.

Волинський напрямок — наші війська утримують позиції, все майже без змін.

Сіверський напрямок — Чернігів мужньо борониться від окупаційних військ, ЗСУ знаходяться на своїх попередніх позиціях. Поблизу Михайло-Коцюбинського зупинилася ворожа техніка на 200 одиниць. Перейти через міст окупантам не вдається, адже він зруйнований.

Слобожанський напрямок — ведеться потужна оборона міст, ворог зазнає чималих втрат через вогневі ураження.

Приморський напрямок — найбільше уваги приділяється прикриттю морського узбережжя, а також обороні міста Миколаєва, до якого росіяни намагаються пробитися з боку Херсону.

Противник продовжує втрачати особовий склад і техніку. Лише з авіації було знищено 40 ворожих гелікоптерів та 39 бойових літаків.

"Моральний і бойовий стан окупантських військ — нижче нульового, — підкреслив Олексій Резніков. — Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс".

Додамо, що зростає тенденція до складання зброї російськими солдатами — на це йдуть вже цілі взводи.

Нагадаємо, що про деморалізацію в лавах окупантів стверджував і Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Також повідомлялося, що нерідко у полон йдуть навіть офіцери.

Українці вірять у свою перемогу, однак такі ж настрої підтримують і іноземні політики, зокрема Держсекретар США Ентоні Блінкен.