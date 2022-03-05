Колишній депутат держдуми Росії став на захист Києва і почав інформувати росіян

Колишній депутат Держдуми веде інформаційну війну проти кремля.

Екс-депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов, який живе в Україні та має українське громадянство, вступив до загонів територіальної оборони, щоб воювати з російськими окупантами.

Про це він розповів в інтерв’ю "Гордону".

"Я записався у тероборону. Я чекав, що буде штурм Києва безпосередньо у перший день, відповідно, я був на позиціях ", – сказав Пономарьов.

За словами Пономарьова, він також веде війну і на інформаційному фронті — запустив проект "Ранок лютого" у Facebook та YouTube та інформує росіян про те, що відбувається в Україні.

Політик упевнений, що це буде корисніше, але якщо ворог перейде далі, то він повернеться на позиції.

У 2007-му і 2011 році Пономарьов обирався депутатом держдуми Росії за списками партії "Справедлива Росія". Він єдиний депутат, який проголосував проти анексії Криму росією у 2014 році.

Влітку 2014 політик залишив РФ: спочатку переїхав до США, потім — в Україну.

У 2015 році проти нього порушили кримінальну справу про допомогу у розтраті коштів інноваційного центру "Сколково" (політик брав участь у його створенні) та заочно заарештували.

2019 року отримав українське громадянство, зараз живе у Києві.

Зазначимо, що раніше депутат держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв виступив проти війни з Україною.

Російський сенатор Людмила Нарусова спробувала розповісти про реальні втрати росії і заявила, що в одній із рот російських "строковиків", яких відправили на війну в Україну, вижило лише 4 солдати зі 100.