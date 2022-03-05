Рус

Колишній депутат держдуми Росії став на захист Києва і почав інформувати росіян

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
680
Ілля Пономарьов Новина оновлена 05 березня 2022, 09:20
Ілля Пономарьов

Колишній депутат Держдуми веде інформаційну війну проти кремля.

Екс-депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов, який живе в Україні та має українське громадянство, вступив до загонів територіальної оборони, щоб воювати з російськими окупантами.

Про це він розповів в інтерв’ю "Гордону".

"Я записався у тероборону. Я чекав, що буде штурм Києва безпосередньо у перший день, відповідно, я був на позиціях ", – сказав Пономарьов.

За словами Пономарьова, він також веде війну і на інформаційному фронті — запустив проект "Ранок лютого" у Facebook та YouTube та інформує росіян про те, що відбувається в Україні.

Політик упевнений, що це буде корисніше, але якщо ворог перейде далі, то він повернеться на позиції.

У 2007-му і 2011 році Пономарьов обирався депутатом держдуми Росії за списками партії "Справедлива Росія". Він єдиний депутат, який проголосував проти анексії Криму росією у 2014 році.

Влітку 2014 політик залишив РФ: спочатку переїхав до США, потім — в Україну.

У 2015 році проти нього порушили кримінальну справу про допомогу у розтраті коштів інноваційного центру "Сколково" (політик брав участь у його створенні) та заочно заарештували.

2019 року отримав українське громадянство, зараз живе у Києві.

Зазначимо, що раніше депутат держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв виступив проти війни з Україною.

Російський сенатор Людмила Нарусова спробувала розповісти про реальні втрати росії і заявила, що в одній із рот російських "строковиків", яких відправили на війну в Україну, вижило лише 4 солдати зі 100.

Теги:
#Київ #Росія #Держдума
Кількість вбитих росте з кожним днем
Україна
Десять тисяч за десять днів: з'явилися нові дані про про втрати військ рф в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кількість вбитих росте з кожним днем
Десять тисяч за десять днів: з'явилися нові дані про про втрати військ рф в Україні
Дата публікації
Категорія
У РФ вже черги за їжею та до банкоматів, звільняються робочі місця
Мільйони росіян втратять роботу через війну в Україні, а хтось і життя: факти та прогноз
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
У Маріуполі починається евакуація мирного населення
Дата публікації
Категорія
Резніков говорить, що ЗСУ тримають позиції
Моральний і бойовий стан окупантів нижче нуля — Резніков
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує чинити серйозний опір окупаційним військам
Війна — день 10: НАТО не закрило небо, над росією опускається завіса, а в Україну їде Іноземний легіон (оновлюється)