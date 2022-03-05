Думав йти переможним маршем: ще одне прозріння російського окупанта (відео)

Окупант розповів, як проходило просування углиб української території.

Ще один полонений окупант розповів про накази начальства перед вторгненням в Україну.

Відео "прозріння" російського загарбника розмістила СБУ у Facebook.

За його словами, їм обіцяли переможний марш та якнайшвидше повернення додому.

А як виявилося, отримали смерть або полон і ганьбу за причетність до злочинів проти людства.

Полонений солдат-строковик з Єкатеринбургу закликає земляків вийти на протести та припинити цю безглузду війну.

"Нас відправили на вашу територію, як сліпих кошенят", — каже він у полоні.

СБУ продовжує документувати свідчення Гааги. Вони будуть відповідати за кожен зруйнований будинок, за кожне втрачене життя.

Зазначимо, що багато окупантів самі здаються в полон. Вони продовжують розповідати, що нібито не знали, що їх відправили воювати та вбивати мирних громадян. Спілкуючись із рідними, багато хто плаче і розповідає правду про війну в Україні.

У ОП закликали російських солдатів здаватися в полон і не ставати "гарматним м’ясом".