Нельотна погода: під Одесою за день збили вже два російські винищувачі
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Російська авіація зазнала серйозного удару від українців.
У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну військова авіація росії втратила чимало літаків, зокрема в Одесі було збито літак загарбників.
На telegram-каналі our_odessa повідомили, що в суботу в Одесі росіяни втратили 2 військові літаки.
Повідомляється, що українська ППО збила два російські винищувачі 5 березня, захопивши в полон пілотів.
"Приблизно о 15:00 війська протиповітряної оборони збили два російські винищувачі, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Наразі пілотів захопили та везуть на допит. Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Мінус два літаки, це десятки збережених життів. Разом переможемо!" — говорить повідомлення.
Крім того, в Очакові (Миколаївська область) росія втратила один літак, пілотів взяли в полон. Фото літака, що впав, доступне на telegram-каналі Олега Шарпа.
"В Очакові збили ще один російський літак. Пілотів взяли в полон. Ми сьогодні їх усю авіацію переб’ємо або щось на завтра залишимо?" — говорить повідомлення під знімком.
Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської області особисто провів допит полоненого російського льотчика.
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