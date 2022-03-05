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Нельотна погода: під Одесою за день збили вже два російські винищувачі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбитий російський літак в Очакові Новина оновлена 05 березня 2022, 17:59
Підбитий російський літак в Очакові

Російська авіація зазнала серйозного удару від українців.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну військова авіація росії втратила чимало літаків, зокрема в Одесі було збито літак загарбників.

На telegram-каналі our_odessa повідомили, що в суботу в Одесі росіяни втратили 2 військові літаки.

Повідомляється, що українська ППО збила два російські винищувачі 5 березня, захопивши в полон пілотів.

"Приблизно о 15:00 війська протиповітряної оборони збили два російські винищувачі, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Наразі пілотів захопили та везуть на допит. Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Мінус два літаки, це десятки збережених життів. Разом переможемо!" — говорить повідомлення.

Крім того, в Очакові (Миколаївська область) росія втратила один літак, пілотів взяли в полон. Фото літака, що впав, доступне на telegram-каналі Олега Шарпа.

"В Очакові збили ще один російський літак. Пілотів взяли в полон. Ми сьогодні їх усю авіацію переб’ємо або щось на завтра залишимо?" — говорить повідомлення під знімком.

Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської області особисто провів допит полоненого російського льотчика.

Теги:
#Україна #Одеська область #Очаків
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