"Дякувати" руському миру": у мережі показали наслідки бомбардувань мирних міст України

Війська путіна несуть в Україну справжній "рукський мір" — руйнування та розруху

Російські війська, що вторглися в Україну, ведуть війну не лише проти Збройних сил України та інших українських збройних формувань, а й регулярно обстрілюють мирні густонаселені міста України.

Користувач соцмережі Фейсбук Олександр Ревенко в суботу, 5 березня, опублікував добірку фотографій, зроблених BBC з різних обстрілів і бомбардувань росіянами міст України у порівнянні з тим, як вони виглядали незадовго до "братської допомоги" росіян.

"Україна ДО і ПІСЛЯ! "Дякувати" руському миру", — підписав він добірку фотографій трьома мовами: українською, російською та англійською.

Нижче наводимо зібрані ним фотографії:

Київ

Ірпінь (Київська обл.)

Харків

Чернігів

Як повідомлялося, раніше в полон під Черніговом потрапив російський льотчик, який бомбардував українські міста. Він, зокрема, розповів, що начальство віддавало йому накази про бомбардування за 10 хвилин до бойового вильоту. Крім того, командування розповіло йому, що все мирне населення українських міст, де воно "працювало", нібито було евакуйовано. При цьому льотчик зізнався, що розумів, що бомбардує міську інфраструктуру.