Смерть полковника рф і знищення п’яти російських гелікоптерів: нове зведення Генштабу

Наші бійці очистили українське небо від ворожих літаків та гелікоптерів

В Україні десятий день триває російсько-українська війна. Генеральний штаб Збройних сил України поділився свіжим зведенням про стан справ на фронті на момент 18:00 5 березня.

Передає Telegram-канал "Україна: оперативно".

Загарбники продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури.

Сьогодні противником було нанесено авіаудар по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.

Активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер.

Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про "успішність" проведення "операції" на території України.

На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України нанесено авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточняються.

Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

Збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято в полон, 1 знищений. Збито 5 гелікоптерів та 1 БПЛА ворога.

Додамо, що у суботу, 5 березня, у Волновасі, де мали відкритися гуманітарні коридори для евакуації українців, загинув один із ватажків терористичного угруповання "ДНР" Володимир Жога, який більш відомий під позивним "Воха".

Тим часом скоро по всій росії пройдуть похорони російських солдатів, яких за десять днів війни в Україні загинуло більше 10 тисяч. На тлі великих втрат на фронті путін знову загрожує Україні.