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Російська броня з г*вна та палиць розсмішила мережу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російські окупанти начепили колоди на автомобілі Новина оновлена 05 березня 2022, 21:27
Російські окупанти начепили колоди на автомобілі

У Росії вирішили сховати військові конвої за берізками.

У суботу, 5 березня, на 10 день повномасштабної російської агресії в Україні в мережі висміяли ноу-хау окупаційних військ.

Відповідним записом у Facebook поділився журналіст Віктор Трегубов.

Трегубов оцінив ноу-хау від російських окупантів, які начепили на свої автомобілі берізки, сподіваючись захиститися від "Джавелінів" та інших видів озброєнь української армії.

"Я ж коли казав про бронювання з л*йна та палок, я ж думав, що жартував…" — написав Трегубов, який прикріпив два знімки з військовою технікою російських загарбників.

У мережі висміяли дані знімки: "бронефанерні війська", "Аналогів немає", "А могли й картоплею обклеїти", "Яка милота — відразу ж з рідненькими берізками приїхали", "Зрубали берізки. Мабуть, ще й снігурів навішали", "Бревномобіль".

Раніше повідомлялося, що 5 березня президент росії володимир путін звернувся до НАТО через Україну. Крім того, президент Туреччини зателефонував путіну і передав пропозицію президента України Володимира Зеленського. Також від російського ринку відмовився відомий письменник Стівен Кінг.

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#Україна #Росія
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