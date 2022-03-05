Російська броня з г*вна та палиць розсмішила мережу

У Росії вирішили сховати військові конвої за берізками.

У суботу, 5 березня, на 10 день повномасштабної російської агресії в Україні в мережі висміяли ноу-хау окупаційних військ.

Відповідним записом у Facebook поділився журналіст Віктор Трегубов.

Трегубов оцінив ноу-хау від російських окупантів, які начепили на свої автомобілі берізки, сподіваючись захиститися від "Джавелінів" та інших видів озброєнь української армії.

"Я ж коли казав про бронювання з л*йна та палок, я ж думав, що жартував…" — написав Трегубов, який прикріпив два знімки з військовою технікою російських загарбників.

У мережі висміяли дані знімки: "бронефанерні війська", "Аналогів немає", "А могли й картоплею обклеїти", "Яка милота — відразу ж з рідненькими берізками приїхали", "Зрубали берізки. Мабуть, ще й снігурів навішали", "Бревномобіль".

Раніше повідомлялося, що 5 березня президент росії володимир путін звернувся до НАТО через Україну. Крім того, президент Туреччини зателефонував путіну і передав пропозицію президента України Володимира Зеленського. Також від російського ринку відмовився відомий письменник Стівен Кінг.