Маленькі патріоти зворушливо подякували українським воїнам: "Повертайтесь живими" (відео)

Діти подякували українським воїнам за мужність

В Україні йде десятий день виснажливої російсько-української війни. Для підняття патріотичного духу маленькі українці вирішили підтримати солдатів української армії, які день і ніч захищають нас від російських загарбників.

Маленькі патріоти Миколаєва звернулися зі щирими словами подяки воїнам ЗСУ.

"Дякую вам за те, що ви нас захищаєте. Ми у вас віримо, пишаємося нашими воїнами. Ви дуже молодці. Хочу вам сказати спасибі, за те, що ви у нас є. За тиху ніч, за тихий ранок. За те, що ви охороняєте наш сон, нашу країну. Ми у вас віримо, поважаємо. Ми дуже вас любимо. Повертайтесь живими", — говорять діти.

У свою чергу, українці звертаються до дітей російських окупантів, які щодня гинуть на українській землі. Так, днями було вбито російського військового на ім'я Антон, у документах якого знайшли фото з маленьким сином. "Немає в тебе більше татка, невідома російська дитина", — написала користувачка Наталія Ніколаєва в Facebook.

Нагадаємо, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну тисячі біженців продовжують штурмувати західні кордони, сподіваючись безпечно перетнути її — так українські жінки з дітьми рятуються від війни.