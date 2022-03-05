Війська путіна зрешетували "швидку" з медикаментами для окупованого Мелітополя: подробиці
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Російські вояки на блокпостах погрожували взагалі не пропустити авто з ліками
У суботу, 5 березня, у тимчасово окупований Мелітополь та Мелітопольський район із Запоріжжя везли медичні препарати, без яких життя багатьох мирних людей висіло на волосині, проте на території Василівського району обидва автомобілі з гуманітарним вантажем зазнали обстрілу російськими загарбниками.
"Сьогодні зусиллями багатьох людей однією проблемою стало менше: вдалося "пробити" гуманітарний коридор із Запоріжжя на тимчасово окуповані території, — написав на своїй Фейсбук-сторінці народний депутат від Мелітопольського округу Сергій Мінько. — Через лінію дотику та "сіру зону" в районі м. Василівка, де йдуть інтенсивні бойові дії. Машина швидкої допомоги разом з волонтерською вантажівкою у супроводі представників Червоного хреста, всупереч досягнутим неофіційним домовленостям, потрапили під прицільний обстріл. Водії та волонтери виконали поставлене завдання, цінний вантаж медичних препаратів вже знаходиться у м. Мелітополь. ".
Завдяки цій, без перебільшення, ризикованій поїздці, дефіцитні медичні препарати для інсулінозалежних людей та діалізних хворих, імуносупресори, препарати крові, медикаменти для швидкої медичної допомоги стануть доступними для тих, хто потребує, у Мелітополі, Бердянську, Приморську, Якимівці та інших населених пунктах.
"Я ж жінка, тому навіть не зрозуміла, де саме стріляють і не встигла злякатися, — із хвилюванням згадувала про небезпечну подію керівник Мелітопольської міської організації Червоного Хреста Наталія Жадан. — А коли нас зупинили на черговому блокпості та змусили вийти з машини, побачила, що стріляли в нашу машину швидкої медичної допомоги, за якою йшла машина з ліками. Побачила дірки від куль з того боку, де я сиділа на пасажирському сидінні.При тому, що на капоті авто був намальований червоний хрест і на вітровому склі вказано "Гуманітарка".
Як виявилося, у вантажівки був пробитий радіатор і втрата часу на шляху до Мелітополя могла призвести до повної зупинки автомобіля. А таких блокпостів, за словами Жадан, було багато: "Російські військовослужбовці дуже сильно матюкалися, погрожували зовсім не пустити наші машини назад з важливим вантажем. Ми їх просили, переконували, що ми щойно проїхали, що це дуже потрібні ліки, що це гуманітарний вантаж".
Наталія Вікторівна розповіла, що вся траса у напрямку Запоріжжя розбомблена, АЗС вздовж дороги розбиті та розграбовані, стоять розбиті та згорілі житлові будинки.
У самому Мелітополі обстановка також викликає занепокоєння: місцеві жителі помітили, що напередодні, у темний час доби, на територію місцевого чоловічого монастиря УПЦ МП заїхало щонайменше 10 автобусів із людьми, яких там розмістили у келіях гуртожитку.
У другій половині дня 5 березня вже інші городяни повідомили, що бачили ще більше автобусів, які в’їхали до міста з боку Криму.
У зв’язку з цим передбачаються різні варіанти — або готується чергове інсценування для російського телебачення, як, наприклад, "референдум" за створення "Запорізької народної республіки", або якась провокація — можливо, спрямована на розгін мирних демонстрацій, які щодня проводяться у місті патріотичними громадянами. Принаймні достеменно відомо, що жодних "біженців" із боку захопленого 8 років тому росіянами півострова бути не може.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у планах окупантів було створення "Федеративної республіки Україна".