Війська путіна зрешетували "швидку" з медикаментами для окупованого Мелітополя: подробиці

Російські вояки на блокпостах погрожували взагалі не пропустити авто з ліками

У суботу, 5 березня, у тимчасово окупований Мелітополь та Мелітопольський район із Запоріжжя везли медичні препарати, без яких життя багатьох мирних людей висіло на волосині, проте на території Василівського району обидва автомобілі з гуманітарним вантажем зазнали обстрілу російськими загарбниками.

"Сьогодні зусиллями багатьох людей однією проблемою стало менше: вдалося "пробити" гуманітарний коридор із Запоріжжя на тимчасово окуповані території, — написав на своїй Фейсбук-сторінці народний депутат від Мелітопольського округу Сергій Мінько. — Через лінію дотику та "сіру зону" в районі м. Василівка, де йдуть інтенсивні бойові дії. Машина швидкої допомоги разом з волонтерською вантажівкою у супроводі представників Червоного хреста, всупереч досягнутим неофіційним домовленостям, потрапили під прицільний обстріл. Водії та волонтери виконали поставлене завдання, цінний вантаж медичних препаратів вже знаходиться у м. Мелітополь. ".

Заради життя інших людей ризикували водії та представниця Червоного Хреста

Завдяки цій, без перебільшення, ризикованій поїздці, дефіцитні медичні препарати для інсулінозалежних людей та діалізних хворих, імуносупресори, препарати крові, медикаменти для швидкої медичної допомоги стануть доступними для тих, хто потребує, у Мелітополі, Бердянську, Приморську, Якимівці та інших населених пунктах.

"Я ж жінка, тому навіть не зрозуміла, де саме стріляють і не встигла злякатися, — із хвилюванням згадувала про небезпечну подію керівник Мелітопольської міської організації Червоного Хреста Наталія Жадан. — А коли нас зупинили на черговому блокпості та змусили вийти з машини, побачила, що стріляли в нашу машину швидкої медичної допомоги, за якою йшла машина з ліками. Побачила дірки від куль з того боку, де я сиділа на пасажирському сидінні.При тому, що на капоті авто був намальований червоний хрест і на вітровому склі вказано "Гуманітарка".

Після надзвичайної події Наталія Жадан довго не могла прийти до тями

Як виявилося, у вантажівки був пробитий радіатор і втрата часу на шляху до Мелітополя могла призвести до повної зупинки автомобіля. А таких блокпостів, за словами Жадан, було багато: "Російські військовослужбовці дуже сильно матюкалися, погрожували зовсім не пустити наші машини назад з важливим вантажем. Ми їх просили, переконували, що ми щойно проїхали, що це дуже потрібні ліки, що це гуманітарний вантаж".

Червоний хрест видно здалеку

Наталія Вікторівна розповіла, що вся траса у напрямку Запоріжжя розбомблена, АЗС вздовж дороги розбиті та розграбовані, стоять розбиті та згорілі житлові будинки.

У самому Мелітополі обстановка також викликає занепокоєння: місцеві жителі помітили, що напередодні, у темний час доби, на територію місцевого чоловічого монастиря УПЦ МП заїхало щонайменше 10 автобусів із людьми, яких там розмістили у келіях гуртожитку.

У другій половині дня 5 березня вже інші городяни повідомили, що бачили ще більше автобусів, які в’їхали до міста з боку Криму.

У зв’язку з цим передбачаються різні варіанти — або готується чергове інсценування для російського телебачення, як, наприклад, "референдум" за створення "Запорізької народної республіки", або якась провокація — можливо, спрямована на розгін мирних демонстрацій, які щодня проводяться у місті патріотичними громадянами. Принаймні достеменно відомо, що жодних "біженців" із боку захопленого 8 років тому росіянами півострова бути не може.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у планах окупантів було створення "Федеративної республіки Україна".