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Російські війська намагалися прорватися до Дніпропетровської області: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Атаку з боку Балаклії було відбито Новина оновлена 06 березня 2022, 01:27
Атаку з боку Балаклії було відбито

Ворог зазнав втрат у живій силі та бойовій техніці

Російські окупаційні війська, які продовжують вторгнення в Україну, намагалися розпочати атаку на Дніпропетровську область, але були розбиті.

Про це поінформувало Командування Десантно-штурмових військ у своєму Фейсбуку.

Згідно з наявною інформацією, колони ворожих військ намагалися просунутися у бік Дніпропетровщини з боку Балаклії (Харківська область), але були зустрінуті на півдорозі бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Повідомляється, що під час спроби наступу було знищено бойову техніку та живу силу окупантів.

Кадри з місця подій пообіцяли оприлюднити згодом.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор володимир путін оголосив війну Україні в ніч на 24 лютого, після цього українські міста зазнали ракетних ударів, а сухопутне угруповання перейшло через кордон.

Втім, з першого дня війни росіяни натрапили на жорсткий опір з боку ЗСУ та простих мешканців нашої країни. Крім того, станом на 5 березня до лав сил територіальної оборони записалися вже сто тисяч охочих стати на захист України.

Разом з тим, як свідчать опитування, серед росіян за останній тиждень зросла підтримка дій путіна, так що на швидке завершення війни поки що розраховувати не доводиться.

Теги:
#Україна #Росія #Харківська область #Дніпропетровська область #ЗСУ
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