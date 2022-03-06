Росіяни біжать від прямих боїв з українцями, бояться втрат — Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують відображати наступи ударних угруповань та завдавати максимальних втрат ворогові.

Розпочато одинадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.

Як повідомляє Генштаб, ЗСУ та підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої за змістом певних рубежів. Противник, втрачаючи втрати робить постійні спроби ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника.

Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони м.Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку – здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля на відображення ракетно-авіаційних ударів супротивника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Загалом станом на даний момент втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та гелікоптерів.

Деяких ворожих льотчиків, які катапультувалися та вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в обстановці, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок опору всього українського народу ворога деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через поінформованість про реальний стан справ.

Зазначимо, що Україна продовжує нарощувати сили — за 10 днів лави сил територіальної оборони поповнилися сотнею тисяч бійців.

Озброєння західних країн продовжує надходити до України. США можуть надати Польщі свої винищувачі замість тих, що були передані для ЗСУ. Масово приїжджають добровольці з-поміж інших країн.