Мі-мі-мі дня: копи показали зворушливі фото врятованих від війни тваринок

Від війни страждають не лише люди.

Війна, яку в Україні розгорнула Росія, змусила багатьох українців екстрено покинути свої будинки. На жаль, але так буває, що тікаючи, люди залишають своїх домашніх вихованців просто на вулиці, адже не можу взяти їх із собою, від чого тварини страждають вдвічі більше. А скільки ще бездомних котів та собак у кожному місті, і всі вони також страждають від війни.

Поліцейські допомагають рятувальникам із ДСНС евакуювати не лише людей після обстрілів або обвалів будинків, а й братів наших менших, які загубилися під час бомбардувань. Милі фото врятованих тварин з’явилися на сторінці МВС України у Фейсбуці.

Варто зазначити, що деяких із врятованих тварин правоохоронці забирають до себе додому, а для інших шукають притулку у небайдужих громадян. Поліцейські закликаю не бути байдужими та допомагати тваринам, яких покинули.

"Добро завжди до вас повернеться" — додали до МВС.

Зазначимо, що переміщення людей до інших країн нині масово спостерігається і з території України. Так, станом на ранок 3 березня понад мільйон українських громадян були змушені виїхати за кордон, щоб уберегтися від небезпечних наслідків війни з росією.