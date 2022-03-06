Понад 11 тисяч осіб: свіже зведення Генштабу про втрати окупантів

Точному підрахунку все ще заважають активні бої в окремих регіонах країни

Під час війни з Україною росія в середньому втрачає по тисячі військовослужбовців на день. Про це свідчить те, що на ранок 6 березня окупаційна армія "схудла" на понад 11 тисяч осіб — і це лише за десять днів війни.

Таку статистику оприлюднила пресслужба Генштабу Збройних Сил України.

Як звітують військові, путінське військо регулярно несе значні втрати. Як уже згадувалося, тільки кількість поранених та загиблих бійців перевищила 11 тисяч.

Серед техніки теж є чим похвалитися: знищено 285 танків, 985 ББМ, 109 систем артилерійського вогню, 50 реактивних систем залпового вогню, 21 засіб ППО, 447 автомобілів різного гатунку, 2 легкі швидкісні катери, 60 цистерн з паливом.

Старається і наша авіація та протиповітряний захист. На ранок 6 березня противник "позбувся" 44 літаків та 48 вертольотів. Також збито чотири безпілотники.

Дані все ще уточнюються, адже подекуди точаться активні бойові дії, що заважає вести точний підрахунок.

Варто зазначити, що серед росіян є дуже багато поранених. Частина із них назавжди залишиться інвалідами через ампутацію кінцівок. У Генштабі стверджують, що лише за добу 5 березня до Брянки на Луганщині доставили понад 650 окупантів із різними пораненнями. При чому тих, хто лише контужений або має легкі пошкодження, вороги знову мобілізують і виставляють на передні бойові позиції у якості "гарматного м'яса".

Україна ж поводиться із полоненими вельми гуманно. У Офісі президента закликали про це не забувати, адже ми діємо згідно із Женевською конвенцією про права людини.

Однак якщо противник і далі продовжить так втрачати особовий склад, імовірно, нашій державі доведеться створити спеціальні табори для утримання арештантів.