Окупанти завдали ракетного удару по Житомирщині: зруйновано будинки, є загиблі (фото)

Вночі 6 березня було завдано ракетного удару на міста Овруч і Коростень.

Окупанти з країни-агресора не перестають бомбардувати житлові будинки, знищуючи цілі квартали та приватні сектори, а особливо часто загарбники обстрілюють міста вночі. Так у ніч з 5 на 6 березня знову було здійснено обстріл Харкова, а також ракетного удару зазнала Житомирська область, а саме міста Овруч і Коростень.

Інформація та фото з наслідками бомбардування з’явилися у телеграм-каналі ДСНС.

Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула одна людина, а двоє отримали травми. Усього зруйновано 10 приватних житлових будинків, один із яких також згорів. З підвального приміщення співробітниками ДСНС було врятовано п’ятьох дітей.

У місті Овруч окупант завдав ракетного удару також по приватному сектору, внаслідок чого було зруйновано 30 приватних житлових будинків, п’ять із яких знищено повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Варто зазначити, що 3 березня російські окупанти під час обстрілів міста Чернігів убили щонайменше 30 людей — люди загинули внаслідок влучення снарядів до об’єктів цивільної інфраструктури.

Додамо, що українська армія продовжує тримати стійку оборону у Чернігові, завдаючи ворогові непоправні втрати. Зокрема, під Черніговом було збито ворожий штурмовик, який бив містом. За день до цього наші військові ліквідували ще два такі російські штурмовики.