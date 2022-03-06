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Укрзалізниця виробляє протитанкові "їжаки"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Укрзалізниця виробляє протитанкові "їжаки" Новина оновлена 06 березня 2022, 11:34

Укрзалізниця повідомляє, що вона продовжує виробляти залізні протитанкові "їжаки" з рейок.

"Ми продовжуємо виробляти "залізні їжаки" та роздавати їх у хороші руки. Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну. Переможемо — відбудуємо!", — йдеться у повидомленниі.

В УЗ кажуть, що "їжаки дуже не люблять російські танки", та надають контакти людини, яка може допомогти їх отримати: + 38 068 380 83 57 Павло Анатолійович.

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